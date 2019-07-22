Пилот вертолета заплатит 100 тыс. рублей за жесткую посадку в Воронежской области

ТАСС, 22 июля. Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей пилота, совершившего жесткую посадку с опрокидыванием вертолета в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Суд назначил 51-летнему жителю Курской области меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сказала Марковская.

Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

16 мая примерно в 10:57 пилот вертолета, чтобы избежать столкновения с проводами линии электропередачи, выполнил отворот вправо со снижением, в результате попал в неуправляемое вращение и совершил жесткую посадку с опрокидыванием в районе населенного пункта Колодезный Каширского района Воронежской области. Вертолетному клубу был причинен ущерб в размере 16 млн рублей.

В ходе следствия мужчина признал свою вину.