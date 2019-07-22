BlaBlaCar подтвердил перевозку пассажира в кабине поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Сервис по организации совместных поездок (карпулинг) BlaBlaCar завершил проверку после публикаций о том, что машинист перевез пассажира в кабине поезда вместо автомобиля, в результате которой установлен факт "неправомерного использования" сервиса, аккаунт организатора поездки заблокирован, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что Telegram-канал Baza опубликовал материал, в котором говорилось, что 15 июля житель Москвы забронировал место в машине через BlaBlaCar за 1,3 тыс. рублей. Он хотел уехать домой из Санкт-Петербурга. Однако ему предложили прийти на Московский вокзал Петербурга, где его якобы встретил машинист, посадил вместо автомобиля в кабину поезда и таким образом довез до столицы.

"В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован", - сказал представитель сервиса.

Он добавил, что сервис соблюдает законодательство РФ и его нарушение грозит пользователям блокировкой.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги ранее ТАСС сообщили, что по факту публикаций проводят проверку, просматривая камеры наблюдения на вокзале, чтобы установить факт прохода в кабину поезда посторонних людей. В случае, если сведения, указанные в публикации подтвердятся, всех причастных планировали привлечь к ответственности.

Однако на момент публикации ТАСС в пресс-службе не смогли предоставить оперативный комментарий о результатах проверки.