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Полиция Брянска проверяет запись танца местного жителя на памятнике жертвам войны

Молодой человек станцевал на Кургане Бессмертия

ТАСС, 22 июля. Полиция Брянска начала проверку после публикации видеозаписи танца молодого человека на Кургане Бессмертия, памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили в понедельник ТАСС в УМВД по Брянской области.

"По факту публикации видеозаписи проводится проверка", - сказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Сергей Королев.

Запись была опубликована 21 июля. Как сообщают местные СМИ, молодой человек станцевал на Кургане Бессмертия в поддержку жительницы Брянска, которую ранее оштрафовали на 30 тыс. рублей за танец возле этого же мемориала.

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