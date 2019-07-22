Полиция Брянска проверяет запись танца местного жителя на памятнике жертвам войны

ТАСС, 22 июля. Полиция Брянска начала проверку после публикации видеозаписи танца молодого человека на Кургане Бессмертия, памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили в понедельник ТАСС в УМВД по Брянской области.

"По факту публикации видеозаписи проводится проверка", - сказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Сергей Королев.

Запись была опубликована 21 июля. Как сообщают местные СМИ, молодой человек станцевал на Кургане Бессмертия в поддержку жительницы Брянска, которую ранее оштрафовали на 30 тыс. рублей за танец возле этого же мемориала.