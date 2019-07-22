Фестиваль Stenograffia ищет средства на восстановление испорченной работы Покраса Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia ищут средства на восстановление работы художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге, которую коммунальные службы залили гудроном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.
"Предложения о способе проведения восстановительных работ или помощь можно оказать с помощью электронной почты нашего фестиваля. Было бы замечательно, если бы неравнодушные горожане помогли в восстановлении граффити", - сказали в пресс-службе.
По данным организаторов фестиваля, реконструкции требует около 100 кв. м работы, точная сумма на восстановительные работы пока не определена.
Сроки восстановления работы Покраса Лампаса зависят от даты приезда самого художника в Екатеринбург. Как пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля, дата станет известна на этой неделе.
Площадь работы Покраса Лампаса, созданная в рамках фестиваля Stenograffia, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе на Площади первой пятилетки использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.
Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".