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Фестиваль Stenograffia ищет средства на восстановление испорченной работы Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля залили часть граффити гудроном
Граффити "Супрематический крест" художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки после дорожных работ коммунальных служб Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Граффити "Супрематический крест" художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки после дорожных работ коммунальных служб
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia ищут средства на восстановление работы художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге, которую коммунальные службы залили гудроном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.

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"Предложения о способе проведения восстановительных работ или помощь можно оказать с помощью электронной почты нашего фестиваля. Было бы замечательно, если бы неравнодушные горожане помогли в восстановлении граффити", - сказали в пресс-службе.

По данным организаторов фестиваля, реконструкции требует около 100 кв. м работы, точная сумма на восстановительные работы пока не определена.

Сроки восстановления работы Покраса Лампаса зависят от даты приезда самого художника в Екатеринбург. Как пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля, дата станет известна на этой неделе.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданная в рамках фестиваля Stenograffia, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе на Площади первой пятилетки использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

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Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".

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