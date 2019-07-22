Глава Саратова потребовал уволить сотрудников детсада, из которого сбежали дети

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Глава администрации Саратова Михаил Исаев потребовал уволить троих сотрудников детского сада №174 в областном центре, откуда сбежали двое детей. Чиновникам администрации Заводского района - заместителю главы по социальной сфере и начальнику отдела образования должны быть объявлены выговоры, сообщил в понедельник Исаев на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел 19 июля: мальчик и девочка шести лет самовольно покинули дошкольное учреждение. По словам детей, их якобы обижал один из воспитанников. Малыши отправились на другой конец города, где их заметили прохожие. В детском саду исчезновение детей заметили только после того, как за одним из них пришли родственники. После инцидента губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал детально разобраться в ситуации.

"Приводя детей в образовательные учреждения, родители должны быть уверены в том, что их сыновья и дочери находятся в безопасности и под постоянным присмотром. Ситуация, произошедшая в детском саду №174, не поддается никаким объяснениям. Требую, чтобы все виновные были уволены - воспитатель, исполняющая обязанности заведующей и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника", - написал на своей странице Исаев.