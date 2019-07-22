Марии Мотузной выплатят 100 тыс. рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Барнаула в понедельник постановил выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей студентке Марии Мотузной, которая обвинялась в размещении в социальных сетях мемов с оскобительными подписями. Об этом сообщил ТАСС адвокат Мотузной Алексей Бушмаков.

"Состоялось судебное заседание, где Центральный районный суд Барнаула вынес решение. Сумма - 100 тыс. рублей", - сказал он.

Бушмаков также добавил, что они планируют обжаловать это решение, так как считают сумму недостаточной для компенсации причиненного морального вреда. "[Сумма] несоизмерима с теми моральными страданиями, которые были причинены Мотузной в результате ее незаконного преследования. Мы будем обжаловать это решение со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), указывая на то, что сумма непропорциональна", - сказал Бушмаков.

По его словам, перед обжалованием в ЕСПЧ будет необходимо пройти апелляционную и кассационную инстанции.

Дело Мотузной

Мотузную обвиняли в экстремизме (статья 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) из-за публикации мемов. Ее история Мотузной получила широкий резонанс после того, как девушка разместила информацию о заведенном в отношении нее деле в социальных сетях. После нескольких заседаний суда дело вернули на доследование, а позднее прекратили. Мотузную исключили из перечня экстремистов, прокуратура Индустриального района города Барнаула принесла ей извинения.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.