Детский лагерь "Берег" в Алуште временно закрыт из-за отравления 16 детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю приостановило работу детского оздоровительного лагеря "Берег" из-за отравления 16 детей, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, информация о распространении острой кишечной инфекции поступила 20 июля. Медики осмотрели 652 ребенка, диагноз "острый гастроэнтерит" поставлен 16 из них. 10 были госпитализированы, остальные шесть находились на амбулаторном лечении. По состоянию на 12:00 мск 22 июля, из стационара выписаны все дети в удовлетворительном состоянии.

"В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и других подразделениях лагеря вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО "Детский оздоровительный лагерь Берег", а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока [ИП "Тезина Л.С."]", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма ТАСС сообщили, что сейчас детей отправляют домой, большинство из них (583) - жители республики, остальные из Санкт-Петербурга. На какой срок приостановлена деятельность лагеря, собеседник агентства ответить не смог. По его словам, министерство предоставит бесплатные путевки на смену в августе в других детских лагерях Крыма.

Ранее в детском лагере "Лучистый" в Евпатории отравились 57 человек (52 ребенка и пять вожатых) из Татарстана, 21 июля они вернулись домой. По данным Роспотребнадзора по региону, несоблюдение правил личной гигиены в столовой могло привести к распространению норовирусной инфекции. Точная причина отравления устанавливается. Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовные дела из-за отравления детей.