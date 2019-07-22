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Путин возглавил наблюдательный совет организации "Россия - страна возможностей"

Среди тех, кто вошел в состав совета, - Татьяна Голикова, Герман Греф и Сергей Кириенко. Гендиректором организации назначен Алексей Комиссаров
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей" под своим руководством. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

В соответствии с ним, набсовет организации возглавляет президент РФ. Членами совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Также членом набсовета утвержден генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

В соответствии с внесенными президентом РФ поправками к указу о создании этой организации, члены ее набсовета назначаются главой государства, а генеральный директор - администрацией президента РФ. Прежде обе эти функции исполняла администрация Кремля.

"Россия - страна возможностей" - автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. Общая цель проектов организации - дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКотюков, Михаил МихайловичФурсенко, Андрей АлександровичКириенко, Сергей ВладиленовичГреф, Герман ОскаровичЧупшева, Светлана Витальевна
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