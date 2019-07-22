Госдума до конца недели может продлить "дачную амнистию"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума может до конца весенней сессии, которая завершится в четверг, принять законопроект о продлении "дачной амнистии". Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

"Предполагается также принять очень важный законопроект о "дачной амнистии", который подготовлен группой наших авторов во главе с [председателем комитета по государственному строительству и законодательству] Павлом Владимировичем Крашенинниковым", - сказал Исаев.

Депутат заметил, что правительство также внесло в нижнюю палату свой вариант законопроекта о продлении упрощенного режима оформления дачных участков в собственность. "Но мы рассчитываем, что вариант Крашенинникова учтет все необходимые замечания ко второму чтению, правительство в этом случае будет готово отозвать свой законопроект. До конца этой сессии решение по дачной амнистии будет принято", - резюмировал Исаев.

Ранее комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять депутатский законопроект о продлении "дачной амнистии" с учетом внесенных в текст поправок. В первую очередь, согласно тексту, режим будет продлен до 1 марта 2021 года, а не до 1 марта 2022 года, как планировалось изначально. Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость, отметил тогда Крашенинников.

"Дачная амнистия" действовала 13 лет. Она предполагала упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Действие этого режима прекратилось 1 марта 2019 года.