В Ханты-Мансийске из цирка сбежал кенгуру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Кенгуру сбежал из находящегося с гастролями в Ханты-Мансийске (ХМАО - Югра) цирка шапито, сообщила в понедельник ТАСС администратор цирка Алена Евдокимова.

"Кенгуру сбежал из нашего цирка. Нам помогали его искать жители города. Спустя несколько часов нашли его на одной из улиц Ханты-Мансийска. С животным все хорошо, оно не пострадало, пока находилось за пределами цирка", - сказала собеседница агентства.

По словам Евдокимовой, в настоящее время кенгуру находится в цирке, где готовится к очередному выступлению.

Объявление о пропавшем из цирка кенгуру появилось в минувшие выходные в одном из крупных интернет-сообществ, посвященных Ханты-Мансийску. Авторы публикации обратились к местным жителям с просьбой помочь в поисках животного.