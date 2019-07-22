Кабмин рассмотрит проект закона об учете представителей коренных малочисленных народов РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено наладить учет представителей коренных малочисленных народов России, чтобы они могли получать адресные льготы. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, поступившем в ТАСС, комиссия по законопроектной деятельности одобрила c учетом состоявшегося обсуждения законопроект о порядке учета представителей коренных малочисленных народов России.

Ранее правительству было поручено подготовить проекты нормативных правовых актов по совершенствованию порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам России. "Действующее законодательство устанавливает для представителей коренных малочисленных народов ряд социальных и экономических прав, в том числе на защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготное пенсионное обеспечение и налогообложение, замену военной службы альтернативной гражданской службой, осуществление территориального общественного самоуправления с учетом национальных традиций и ряд других", - напомнили в кабмине. И пояснили: "При этом порядок определения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, законодательством не урегулирован".

Теперь "законопроектом предлагается ввести механизм учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, на основе добровольного инициативного подтверждения принадлежности к таким народам". "Учитывать граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, предполагается на основании их заявлений, а также сведений, представленных органами государственной власти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов. Взимание платы с представителей коренных малочисленных народов в связи с ведением их учета не предусматривается", - отметили в пресс-службе.

Полномочия по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предлагается закрепить за Федеральным агентством по делам национальностей России. "Организация учета представителей коренных малочисленных народов позволит обеспечить реализацию ими социальных и экономических прав, создаст условия для единообразного и адресного применения льгот и минимизации злоупотреблений в этой области", - уверены в кабинете министров.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.