Император Японии станет почетным председателем Олимпиады и Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 22 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Император Японии Нарухито возьмет на себя роль почетного председателя Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Об этом сообщило в понедельник Управление делами императорского двора.

Официально в новые полномочия монарх вступит 24 июля ровно за год до открытия грандиозного спортивного праздника. О его назначении на такой необычный пост ранее просил глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, а запрос был отправлен через канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ.

"Мы глубоко благодарны его величеству императору за то, что он взял на себя роль почетного председателя Олимпийских и Паралимпийских игр, которые соберут в Японии лучших спортсменов, готовых продемонстрировать всему миру свою технику и достижения", - отметил Мори. По его словам, монарх также поможет привлечь дополнительное внимание к процессу восстановления северо-восточных регионов Японии после цунами и землетрясения 2011 года, поскольку эта тема часто фигурирует в его выступлениях. При этом сами соревнования частично пройдут в пострадавших префектурах Фукусима и Мияги.

Как ожидается, Нарухито примет участие в церемонии открытия Олимпиады 2020 года и произнесет там торжественную речь. Роль почетного председателя Олимпийских игр 1964 года в Токио выполнял тогдашний монарх Хирохито, а его сын Акихито выполнял ту же роль во время зимних Игр в Нагано в 1998 году.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта - в память о трагедии 2011 года, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима