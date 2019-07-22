Власти Чечни намерены обеспечить стопроцентную доступность в ясли к 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Решить проблему нехватки мест в ясельных группах в детсадах Чечни планируется до конца 2021 года, сообщил ТАСС руководитель проектного офиса министерства труда, занятости и социального развития республики Юнус Абдулхасанов.

"В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (по нацпроекту "Демография" - прим. ТАСС) в этом году уже будет введено в эксплуатацию 22 объекта дошкольного образования, в результате будет создано 2760 дополнительных мест, а также 1241 постоянных рабочих мест и 870 временных. К 2021 году благодаря мероприятиям нацпроекта у нас будет 100% доступное дошкольное образование для детей до 3-х лет", - сказал Абдулхасанов.

Он уточнил, что очередь в ясли сейчас составляет более 6 тыс. человек.

По его словам, в 2020 году также планируется проводить курсы по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за детьми. "Для них будут отбираться наиболее востребованные в республике профессии. Сегодня уровень их занятости составляет 64%, к 2024 году планируется повысить до 68%", - добавил руководитель.

Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель - глава Минтруда Максим Топилин.