Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Ростеха.

"Совместное предприятие "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Marathon Group - завод "Форт" - начинает производство четырехвалентной вакцины от гриппа "Ультрикс Квадри". Инновационный препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе поясняют, что четырехвалентные вакцины защищают от инфекции эффективнее, так как позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением Викторианской и Ямагатской линий вирусов гриппа группы В. Вакцина безопасна, значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета, что подтверждают результаты клинических испытаний.

"Вакцина соответствует всем рекомендациям ВОЗ и мировым фармацевтическим трендам, это первый российский препарат такого состава для профилактики гриппа. При создании данной вакцины не используются консерванты, адъюванты и иммуномодуляторы. В перспективе "Ультрикс Квадри" призван стать массовой вакциной и заменить препараты предшествующего поколения", - приводят в пресс-службе слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

Вакцина "Ультрикс Квадри" будет полностью производиться в России, включая наработку антигена, на заводе "Форт" в Рязанской области. В перспективе планируется выпускать 50 млн доз в год для реализации как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Разработка вакцины "Ультрикс Квадри" началась в 2017 году, тогда же ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире.

Компания "Нацимбио" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. В частности, в "Нацимбио" разрабатывают и производят вакцины Национального календаря профилактических прививок, препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.