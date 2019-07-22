Беглов поручил провести конкурс на создание светомузыкального фонтана в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Новый светомузыкальный фонтан должен появиться в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора города Александр Беглов на совещании с членами городского правительства, посвященном вопросам благоустройства и охраны окружающей среды.

"Нам нужно построить самый современный фонтан. Поэтому к главам районов обращаюсь: посмотреть, сделать соответствующий конкурс на строительство в следующем году музыкального светового фонтана", - сказал Беглов.

Глава города отметил, что на первом этапе будет организован конкурс по выбору места создания фонтана. "Главы районов могут посоревноваться в этом, открыть соответствующий сайт с предложениями", - сказал он.

Впоследствии предполагается провести конкурс на строительство объекта. Беглов уточнил, что соответствующие средства необходимо предусмотреть в городском бюджете.

В ведении "Водоканала Санкт-Петербурга" находятся 105 фонтанов. Ранее сообщалось, что в сезоне 2019 года будут работать 50 фонтанов, в том числе четыре фонтанных комплекса, еще 55 фонтанов будут находиться на реконструкции или капитальном ремонте.

Минувшей весной власти города провели опрос среди петербуржцев, в ходе которого были выбраны три фонтанных комплекса, которые будут восстановлены в этом году. В начале июля состоялся запуск фонтана "Мальчик и гуси" на проспекте Королева, 31, в ближайшее время планируется восстановить фонтаны в саду имени 30-летия Октября и в Любашинском саду. Эти объекты стали первыми в программе по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, которая формируется по поручению главы города. Отмечалось, что возможность восстановить три комплекса появилась благодаря оптимизации расходов "Водоканала".