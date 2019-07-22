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Паводок в Иркутской области
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Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим при паводке в Иркутской области до 27 июля

По словам вице-премьера, сейчас гражданам выплачено только 61% от всех средств, поступивших из федерального бюджета

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил в понедельник завершить выплаты компенсаций пострадавшим при паводке в Иркутской области до 27 июля.

"Принять исчерпывающие меры по завершению выплат. Ясно, будут судебные решения, кто-то будет оспаривать права, но все выплаты до 27 июля надо завершить", - сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас гражданам выплачено только 1,8 млрд рублей или 61% от всех средств, поступивших из федерального бюджета.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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