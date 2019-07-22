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Машиниста, который провез в кабине поезда клиента BlaBlaCar, отстранили от работы

В дальнейшем его могут восстановить в должности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Машиниста, который провез в кабине локомотива попутчика, найденного с помощью сервиса BlaBlaCar, отстранили от работы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД).

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Ранее сообщалось, что сервис по совместным поездкам на автомобиле BlaBlaCar проводит проверку информации о том, что машинист довез пассажира из Санкт-Петербурга в Москву в кабине поезда вместо автомобиля и предварительно заблокировал аккаунт "водителя", который предлагал данную поездку.

"Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине локомотива посторонних лиц. Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы", - рассказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

Отмечается, однако, что в дальнейшем машиниста, возможно, восстановят в должности.

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