Компенсации жителям Пермского края, пострадавшим от паводка, выплатят до 1 августа

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края до 28 июля начнут перечислять помощь жителям, чьи дома и участки попали в зону паводка. Завершить выплаты планируется к 1 августа, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Министерство социального развития ведет прием заявлений от граждан на оказание материальной помощи. Компенсации будут произведены до 1 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам замминистра соцразвития Пермского края Марины Визе, сейчас заявления на получение помощи подали 45 человек. "Первые выплаты будут произведены уже до конца этой недели. Размер компенсации зависит от степени повреждения", - цитирует ее пресс-служба.

По словам Визе, если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости, размер выплаты составит 50 тыс. рублей при частичной утрате и до 100 тыс. рублей при полной утрате. Тем жителям, у кого в результате паводка подтоплены огороды и надворные постройки, сумма компенсации составит не более 15 тыс. рублей на домохозяйство.

С 16 июля в крае из-за ливней повысился уровень воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в пяти районах региона - Бардымском, Кудымкарском, Гайнском, Сивинском и Юрлинском. Из зоны подтопления были эвакуированы почти 170 человек, семь из них доставили в пункты временного размещения, остальные остановились у родственников. По данным МЧС, в зоне подтопления оказалось более 200 придомовых территорий и жилых домов. На данный момент вода ушла со всех подтопленных участков.