Глава Чувашии проходит лечение в Петербурге

ТАСС, 22 июля. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится на плановом лечении в многопрофильной больнице в Санкт-Петербурге, состояние у него стабильное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики в понедельник.

В пятницу в Telegram-каналах появилась информация о том, что 57-летний Игнатьев, находясь в Санкт-Петербурге, был экстренно госпитализирован после форума регионов России и Белоруссии и находится в тяжелом состоянии. В тот же день в пресс-службе Игнатьева опровергли данную информацию, заявив, что он не был госпитализирован, а находится в отпуске до 31 июля и проходит плановое медицинское обследование.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится на плановом лечении в многопрофильной больнице в Санкт-Петербурге. Состояние Михаила Игнатьева стабильное, настроение бодрое", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, Игнатьев в курсе всех событий, происходящих в регионе. Он дает необходимые поручения министрам, руководителям ведомств, контролирует их исполнение.

"Обследование и лечение руководителя Чувашии - плановое. В ближайшее время, после выписки из больницы, Михаил Игнатьев продолжит исполнение своих обязанностей", - отметили в пресс-службе.