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В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей

Исключения составят детско-юношеские соревнования

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищёв (оба представляют фракцию ЛДПР) в понедельник внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу. Документ размещен в думской электронной базе.

"Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившим договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу", - говорится в пояснительной записке. Исключения составят детско-юношеские соревнования.

При этом организаторы чемпионатов должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, следует из текста законопроекта.

Теги
Лебедев, Игорь ВладимировичРоссияСвищёв, Дмитрий Александрович
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