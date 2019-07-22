Минобрнауки продолжит участвовать в проектах платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рассчитывает на продолжение участия в реализации проектов АНО "Россия - страна возможностей". Об этом в понедельник сообщил глава министерства Михаил Котюков, который в понедельник был включен в набсовет организации.

"Россия - страна возможностей" - организация, уже подтвердившая свою эффективность и завоевавшая авторитет, имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания механизмов эффективных социальных лифтов в России. И это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории - российской молодежи. Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы "Россия - страна возможностей", и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики", - цитирует пресс-служба Котюкова.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, набсовет возглавляет президент РФ, членами совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Кроме того, членом набсовета утвержден гендиректор организации Алексей Комиссаров. В соответствии с внесенными президентом поправками к указу о создании организации, члены набсовета назначаются главой государства, а гендиректор - администрацией президента (ранее обе функции исполняла администрация Кремля).

"Россия - страна возможностей" - автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.