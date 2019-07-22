{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки продолжит участвовать в проектах платформы "Россия - страна возможностей"

Ранее стало известно, что глава ведомства Михаил Котюков был включен в состав наблюдательного совета организации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рассчитывает на продолжение участия в реализации проектов АНО "Россия - страна возможностей". Об этом в понедельник сообщил глава министерства Михаил Котюков, который в понедельник был включен в набсовет организации.

"Россия - страна возможностей" - организация, уже подтвердившая свою эффективность и завоевавшая авторитет, имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания механизмов эффективных социальных лифтов в России. И это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории - российской молодежи. Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы "Россия - страна возможностей", и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики", - цитирует пресс-служба Котюкова.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета организации, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, набсовет возглавляет президент РФ, членами совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Кроме того, членом набсовета утвержден гендиректор организации Алексей Комиссаров. В соответствии с внесенными президентом поправками к указу о создании организации, члены набсовета назначаются главой государства, а гендиректор - администрацией президента (ранее обе функции исполняла администрация Кремля).

"Россия - страна возможностей" - автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКотюков, Михаил МихайловичФурсенко, Андрей АлександровичКириенко, Сергей ВладиленовичГреф, Герман ОскаровичЧупшева, Светлана Витальевна
Власти Адыгеи хотят увеличить число туристов за счет новых событийных мероприятий
По мнению главы республики, регион может быть интересен не только отечественным, но и иностранным туристам
Читать полностью