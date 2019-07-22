Первый поезд "Ласточка" между Москвой и Белгородом планируется запустить с 5 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Скоростной электропоезд "Ласточка" между Москвой и Белгородом запустят с 5 августа 2019 года. Соответствующая договоренность была достигнута между правительством Белгородской области, Юго-Восточной железной дорогой и Федеральной пассажирской компанией, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Запуск "Ласточки" - это новый этап развития скоростного железнодорожного сообщения между столицей и областным центром <...> Первый скоростной электропоезд прибудет [в Белгород] 5 августа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региона, электропоезд будет состоять из пяти вагонов на 350 пассажиров каждый. В отдельных вагонах предусмотрены места бизнес-класса, а также места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. График ежедневного движения поездов уже утвержден до конца текущего года, время в пути составит семь часов. "При составлении нового расписания на 2020 год планируется корректировка времени прибытия-отправления, время в пути будет сокращено", - сообщили в пресс-службе.

Город Белгород удален от Москвы на 660 км, со столицей его связывает Юго-восточная железная дорога. В настоящий момент из столицы до Белгорода можно добраться на восьми разных поездах, продолжительность в пути составляет от 7 до 11 часов.