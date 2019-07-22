В Крыму в 2019 году отдохнули 200 тыс. украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Более 202 тыс. туристов с Украины отдохнули в 2019 году в Крыму, это каждый 13-й турист, приехавший на полуостров, сообщил ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Из 2,686 млн туристов, отдохнувших в Крыму, 202,7 тыс. туристов - граждане Украины", - сказал Черняк.

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отметил, что у некоторых украинских туристов есть недвижимость в Крыму, также многие привыкли отдыхать на полуострове. У многих украинцев в Крыму живут друзья и родственники. "Обычно предпочтение - это относительно бюджетные курорты. Это регионы восточного и западного Крыма, также Алушта", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что поток туристов с Украины в Крым летом увеличился в два раза, сейчас в сутки через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей. В погрануправлении ФСБ по региону прогнозировали, что в ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится.

Власти полуострова отмечали, что граждане Украины едут в Крым в том числе для того, чтобы посмотреть на Крымский мост и убедиться, что он существует. Для этого они даже заказывают специальные туры на мост.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.