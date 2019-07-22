Власти Адыгеи хотят увеличить число туристов за счет новых событийных мероприятий

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи рассчитывают увеличить турпоток за счет проведения новых событийных мероприятий, сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов на заседании координационного совета по развитию туризма и курортов.

"С учетом богатой истории, культуры, традиций новые событийные мероприятия помогут создать синергию в отрасли и привлечь больше туристов, в том числе и иностранных", - сказал он.

Кумпилов отметил, что подобный эффект будет основан на комплексе мероприятий и согласованности действий различных структур. При этом он указал на необходимость создания в республике конкурентной среды.

Глава республики напомнил, что Адыгея обладает достаточным потенциалом, чтобы стать привлекательной туристической зоной в РФ. Для этого, по его словам, требуется усилить взаимодействие органов власти регионального и муниципального уровня, а также бизнеса. Кумпилов потребовал конкретных результатов от участия турпредприятий в международных и всероссийских туристских выставках за счет средств бюджета региона. Кроме того, он указал на важность развития всех направлений туристской деятельности: рекомендовано развивать такие направления, как оздоровительный отдых, семейный и детский туризм.

По данным регионального комитета по туризму и курортам, в 2018 году регион посетили 453,6 тыс. человек. В 2017 году этот показатель составил 432 тыс. человек. "В сфере оказания туристских услуг работают 245 организаций, число койкомест в средствах размещения увеличилось до 6500", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи.