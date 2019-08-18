Беспилотные машины уже ездят по Москве. Прокатились на авто под управлением робота-педанта

Автопилот водит примерно как вы в первое время после получения прав, но ПДД знает лучше и никогда не нарушает. Выяснили, в чем его сильные и слабые стороны и насколько комфортно в такой поездке

Сегодня мы постоянно встречаем в прессе истории о беспилотных автомобилях, способных оставить без работы водителей. Машина, которой не нужен человек за рулем или вообще руль, по задумке должна стать такой же привычной, как когда-то лифты без лифтеров или звонки по межгороду без помощи телефонисток. В России в 2025 году, по одному из прогнозов, могут продать 20–40 тыс. таких авто. Хотя аварии с беспилотниками в США — сбитый пешеход, ДТП с грузовиком — показали, что задача труднее, разработчики продолжают улучшать технологии, а правительства стран — принимать законы для них. В прошлом ноябре в России разрешили тестировать беспилотные автомобили на общих дорогах. С мая 2019 года беспилотники "Яндекса" ездят по Москве. Корреспонденты ТАСС прокатились на машине будущего, выяснили как "видит" мир автопилот и когда эти автомобили станут повседневностью. В Москве 35 беспилотников. Вы их не замечаете Если вы увидите беспилотник на дороге и не будете рассматривать его, то, скорее всего, не поймете, что это он. Вы бы заметили, если водительское место было пустым, но постановление, по которому разрешено тестировать эти машины в городах, не позволяет делать это без водителя. Поэтому вы увидите обычную иномарку с человеком за рулем и вряд ли будете приглядываться, чтобы понять, что руль крутится сам по себе.

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За рулем Ярослав, он инженер в "Яндексе" и прошел обучение для допуска к испытаниям. Мы с фотографом взяли свои водительские удостоврения, но зря, нам нельзя за руль. Задача Ярослава — "подстраховывать" алгоритм — брать управление, если что-то пошло не так. Он заводит "Тойоту Приус", переделанную в беспилотник, и смотрит на большой экран между водительским и пассажирским местом. Нужно убедиться, что компьютер видит все вокруг. Мы видим, как по экрану движутся люди в белых прямоугольниках, а другие машины — в желтых. Это значит, что программа все распознала, можно ехать. Ярослав вручную выезжает со двора гаража на Аминьевское шоссе (автопилот умеет делать это сам, но рядом ремонтируют дорогу), отпускает руль и откидывается на спинку кресла. Машина на экране, как в игре, движется по зеленой, а потом по красной полосе — так отображается набор скорости. Хотя внимательный человек заметит пару деталей и "раскусит" водителя. На крыше беспилотника черное "ведерко": это лидар — лазерный сенсор, определяющий расстояние машины до других объектов. Впереди, сзади и по бокам машины — камеры, их шесть, обычную машину так не "обвесят". Еще у автономного авто внизу радары — они нужны, чтобы видеть положение машины в пространстве, но их не видно, они под бампером. Внимательный водитель задумается, что значит буква "А" на заднем стекле. Ну или попросту увидит надпись "беспилотный автомобиль" на двери авто. Сегодня 35 беспилотных машин днем и ночью катаются по московским дорогам. Мы поедем по Аминьевскому шоссе и ул. Мосфильмовской. У "Яндекса" есть маршруты, например, по Мичуринскому и Комсомольскому проспекту. Скоро и машин, и маршрутов будет больше, сейчас еще 15 автомобилей в процессе сертификации, которой занимается Минпромторг. До конца года по городу, по плану, будет кататься сотня беспилотников. Первый закон автопилота. Никогда не нарушать правила Человек, который учится водить, проходит теорию в автошколе, потом тренируется парковаться и объезжать препятствия на площадке. После катается с инструктором по городу, а затем сдает экзамены и может водить самостоятельно. "Наши беспилотники одновременно на этапе обучения и экзамена. Мы катаемся и смотрим, что можно улучшить. Исправления идут постоянно, каждый день машины ездят лучше, чем ездили вчера", — рассказывает Артем Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса". "Мозг" машины хорошо знает маршут, по которому мы едем. С прошлого года водители накатывали круги по этим дорогам в ручном режиме. Так алгоритм пассивно обучался. И таким же образом программу "познакомили" с Хамовниками и некоторыми другими районами. Мы с фотографом сидим на пассажирских местах. Я сзади, он на переднем сиденье. Я не чувствую себя героем фантастического фильма вроде "Я робот" или "Особое мнение", где люди ездят на беспилотниках. За рулем есть человек, возможно, поэтому нет ощущения, что поездка какая-то необычная. Вот только едет машина непривычно медленно. С такой же робкой скоростью я каталась первую неделю после получения прав. Наш фотограф замечает, что автопилот "резковат в движениях, не объезжает ямы и лужи, ощущение, что рулит новичок". И другие водители поступают с ним, как с неопытным шофером, нас обгоняют все — грузовики, маршрутки и малолитражки типа "Матизов" и "Пиканты".

Описание Беспилотник — гибрид: он ездит традиционно — на бензине, и может ехать на электричестве © Сергей Бобылев/ТАСС

"Здесь разрешена скорость 60 километров в час, — Юлия Швейко, пресс-секретарь "Яндекса", сидит рядом и объясняет, что происходит. — Мы едем со скоростью 59 километров в час. Другие водители знают, что можно ехать быстрее, потому что нет штрафа за превышение скорости до 20 километров в час". Алгоритм-водитель — это педант, соблюдающий все правила дорожного движения. В этом и смысл, есть надежда, что на дорогах с беспилотниками станет безопаснее. Превышение скорости — главная причина ДТП в России. Хотя неумение нарушать ПДД — это и слабое место. "Если впереди авария, а чтобы объехать, нужно выехать на встречку, то беспилотник остановится и никуда не поедет, — говорит Юлия Швейко. — У человека не возникнет вопроса, что делать, — он аккуратно объедет препятствие, слегка нарушив правила. Сейчас в ситуации, непонятной для алгоритма, пилот-испытатель забирает управление. А мы накапливаем опыт, чтобы учить машину понимать, как адекватно поступать в таких случаях". Мы стоим на светофоре. Видим на экране красный забор перед капотом, то есть программа понимает, что ехать нельзя. "Хёндай" в соседнем ряду начинает движение чуть раньше, чем загорается зеленый свет. Карты, знаки, люди. Как думает алгоритм-водитель В багажнике беспилотника компьютер, на котором хранятся базы с картами. Это не карты, как в "Яндекс.Навигаторе", а более продвинутые — HD-карты. Все в мире компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, создают их сами. "Беспилотник ориентируется не только на то, что видит вокруг, но и на свои карты, — говорит Юлия Швейко. — Частый вопрос: "Как машина будет ехать, если на дороге не видно разметку, например, зимой из-за снега?" Алгоритм знает, что она есть, потому что обращается к карте. Если утром начался ремонт дороги, эта информация появится в наших "Яндекс.Картах" и в HD-картах и программа будет знать об этом. Хороший интернет, поколение 5G-сетей не нужны. Мы намеренно создаем такие системы, которые не зависят от инфраструктуры, могут принимать решения там, где нет связи с Сетью".

Описание В любой непонятной ситуации машина останавливается © Сергей Бобылев/ТАСС

Первое — машина находит себя по картам. Второе — она анализирует, что вокруг нее: какие объекты, препятствия, как и с какой скоростью движутся машины. Третье — алгоритм предсказывает, как будут вести себя все в дальнейшем: сохранят ли машины скорость, траекторию движения. "В двух словах не расскажешь, как выглядит "мыслительный процесс" программы, но обнаружение себя и прогнозы она делает десятки раз в секунду", — уточняет Швейко. Впереди автобус снижает скорость перед остановкой. Беспилотник останавливается за ним. "Мы не видим людей, но они могут выйти из-за автобуса, — объясняет Швейко. — Если пешеход выходит на дорогу — машина останавливается. У нас был случай в Иннополисе (татарский IT-городок в 40 км от Казани) — человек "голосует", чтобы поймать такси. Машина "видит" его, предполагает, что он будет переходить, снижает скорость. Мужчина думает, что его подберут, и идет к ней. Беспилотник останавливается, а он садится назад". Мы возвращаемся на стоянку. Машина сделала круг за десять минут. Ярослав паркуется в ручном режиме и собирается на заправку. Зачем "Яндекс" испытывает машины в Израиле В Иннополисе беспилотный автомобиль "Яндекса" катается уже год. У него там больше свободы, по правилам иннограда, испытатель сидит на переднем пассажирском месте. На этих дорогах автопилота научили "видеть" мелких животных. "В Иннополисе через дорогу часто бегают зайцы, — говорит Артем Фокин. — нам пришлось научить автомобиль распознавать их и приостанавливаться. Теперь зайцев, кошек и более крупных животных программа знает".

Описание На полигонах беспилотники научились маневрировать, справляться с заносами на гололеде и другими внештатными ситуациями © Сергей Бобылев/ТАСС

Чем больше знает алгоритм, тем лучше. Пару месяцев назад три беспилотника начали кататься по улицам в Тель-Авиве. Требования в Израиле к тест-драйву, кстати, как и в России: человек подстраховывает автопилот в водительском кресле. "В Тель-Авиве много мотоциклов, скутеров, электросамокатов, — объясняет Фокин. — Мы собираем данные о поведении двухколесного транспорта. Если мы захотим запуститься, скажем, в Италии, или где-то еще, где много велосипедов и скутеров, — нам будет проще. Регулирование беспилотных автомобилей в Израиле делает первые шаги, но это одна из немногих стран, где есть соответствующие нормативные акты. До конца года мы запустим там еще десять автомобилей. И мы открыли там офис, набираем местную команду разработчиков. Они будут вместе с российской командой работать над технологией и решать задачи, которые появляются по мере тестирования в этом регионе". Когда беспилотники смогут заменить водителей Сейчас в России есть одно постановление, регулирующее беспилотники. В нем объясняется порядок, как выпускать машины на дорогу. По словам Фокина, в правительстве РФ обсуждаются законы, которые позволят сертифицировать машины быстрее и давать им больше свободы, но законопроекта пока нет. "Сейчас разработчики во всем мире вынуждены тратить время на административные задачи, — объясняет он. — Там, где законодательство наиболее лояльно к технологиям, разработка идет быстрее. Например, в США ездит полторы тысячи беспилотников, в некоторых штатах можно ездить без водителя и даже перевозить пассажиров без водителя. Мы сейчас на хорошем технологическом уровне. Нет линейки, которую можно приложить к технологии той или иной компании, чтобы сказать, лучше или хуже, но наш уровень достойный в мире. Чтобы убедить в этом людей — нам нужно проехать много миллионов километров по дорогам. Но законодательная база такова, что на многие вопросы нет ответа. Вы спрашиваете: "Что если машина попадет в ДТП без водителя? С кем второй водитель будет оформлять европротокол или ждать ГИБДД?" Ответ: "Я не знаю". Нет законов, которые регулировали бы эти ситуации. Мы верим, что через три-четыре года беспилотники смогут справляться с любой дорожной ситуацией. Но когда они выйдут на дороги не в тестовом режиме, зависит не только от нас и разработчиков любой страны, а от принятия законов. Если мы хотим двигаться с опережением — наше законодательство должно быть таким же или более прогрессивным, чем законодательства других стран".

Описание Технически любой автомобиль можно переделать в беспилотник. Даже "Жигули". Но в некоторые современные модели на заводе ставят электронные блоки, которые позволяют контролировать машину по проводу, с ними проще подружить систему управления © Сергей Бобылев/ТАСС