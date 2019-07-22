В сточных водах под Кировом выявили превышение норм аммония в 209 раз

Ранее в группе "Злой чепчанин" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована фотография мертвой рыбы на реке Просница. Автор фото сообщал также о наличии неприятного запаха у реки.

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Многократное превышение норм содержания различных загрязняющих веществ выявлено в сточных водах с места хранения навозных масс в Кирово-Чепецком районе Кировской области, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Специалисты министерства в результате осмотра акватории реки Просницы в деревне Максаки Кирово-Чепецкого района выявили сброс сточных вод, стекающих с места хранения навозных масс. Анализ отобранных проб сточной воды показал превышения предельно допустимых концентраций по биохимическому потреблению кислорода [в 72 раза], аммоний-иону [в 209 раз], нитрит-иону [в 14 раз], фосфору [в 90 раз], железу [в 23 раза] и нефтепродуктам [в 38 раз]", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, загрязненные воды, которые могли стать причиной массовой гибели рыбы в реке, стекают со стороны участка, на котором располагается промплощадка одного из сельхозпредприятий. Результаты расследования направлены в Управление Росприроднадзора по Кировской области для принятия мер.