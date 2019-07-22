Эксперт: решение Путина возглавить набсовет РСВ повысит статус всех ее проектов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Гендиректор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов считает, что решение президента России Владимира Путина стать главой наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" (РСВ) многократно повысит значимость всех ее проектов. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС в понедельник.

"Все те, кто задействован в реализации проектов [РСВ], вынуждены будут относиться к ним лучше с учетом того, что это находится под личным президентским контролем. Соответственно, многократно вырастает значимость самой программы и всех проектов, которые находятся внутри нее", - сказал Старовойтов.

По его словам, таким образом президент посылает публичный сигнал, что теперь реализация проектов находится под его личным контролем. "Очевидно, что страна находится на таком этапе, может быть, он еще не сильно заметен, когда вопрос воспроизводства кадров и талантов становится одной из важнейших задач в стране", - подчеркнул эксперт.

Путин в понедельник утвердил состав наблюдательного совета организации, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, набсовет возглавляет президент РФ, членами совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Также членом набсовета утвержден генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

"Россия - страна возможностей" - автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. Общая цель проектов организации - дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.