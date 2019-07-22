VK Fest 2019 собрал рекордное количество посетителей

На фестивале в Парке 300-летия Санкт-Петербурга работали 17 тематических зон и более 350 интерактивных площадок.

Пятый VK Fest, который прошел 20 и 21 июля в Санкт-Петербурге, стал самым масштабным за историю фестиваля: его посетили 95 тыс. человек. Прямые трансляции с фестиваля посмотрели более 6 млн зрителей, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

На четырех музыкальных сценах фестиваля выступили больше 60 артистов, в том числе Елка, Ольга Бузова, Егор Крид, Монеточка, Елена Темникова, Диана Арбенина, Дельфин, Элджей, Feduk, Little Big и другие.

Хедлайнерами в зоне "Лекторий" стали журналист Леонид Парфенов, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и основательница AnsaLigy Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин. Всего с поклонниками встретились больше 100 блогеров и спикеров.

На сцене ТНТ посетителей VK Fest развлекали резиденты Comedy Club, участники проектов "Танцы", "Песни", StandUp, "Импровизация", "Где логика", "Однажды в России" и "Перезагрузка".

Как отмечается, над организацией VK Fest работали более семи тысяч человек.

Организаторы фестиваля - "ВКонтакте" и Радио Рекорд.