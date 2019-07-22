Скворцова назвала фантастической работу медиков в зоне паводка в Иркутской области

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Более 300 врачей в Иркутской области, потерявших жилье из-за паводка, работали в зоне ЧП с первого дня, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в понедельник на встрече со студентами, выпускниками и преподавателями Астраханского медицинского университета.

"Буквально в пятницу вместе с президентом РФ были на подтопленных зонах в Иркутской области, в Братске, где фантастически проявили себя медики, заслужили огромные благодарности, которые им, соответственно, на этом совещании выразил президент РФ. Более 300 медиков, врачей, медсестер, фельдшеров сами пострадали, сами лишились своих жилищ, их семьи оказались в пунктах временного размещения, а теперь в пунктах длительного нахождения, потому что они потеряли все... свое имущество", - сказала министр.

Она отметила, что врачи, потерявшие жилье, трудились на рабочих местах с первого дня.

"Все эти 300 человек в первого дня заступили на трудовую вахту и работали <...>, оказывая помощь всем остальным. Сами лишились всего, но они трудились так, как должен трудиться честный человек", - отметила министр.