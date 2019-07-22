В Липецкой области на гастрономическом фестивале приготовят любимую ячневую кашу Петра I

ТАСС, 22 июля. Организаторы одного из крупнейших гастрономических фестивалей России "Раненбургское застолье", который пройдет в городе Чаплыгине Липецкой области с 26 по 27 июля, приготовят для гостей ячневую кашу с поджаркой из сала и лука, которую, по их данным, любил император Петр Первый. Рецепт каши восстановили по историческим документам, рассказала ТАСС режиссер фестиваля Елена Пахомова.

"Приготовим для гостей гастрономического фестиваля "Раненбургское застолье" много каши - не менее 10 котлов по 30 литров каждый, в том числе ячневую кашу с поджаркой из сала и лука. Мы нашли в исторических документах любимые рецепты Петра Первого, он очень любил именно такую ячневую кашу походного образца, и мы восстановили ее рецепт, назвали "Петровская каша", - рассказала Пахомова.

Она уточнила, что город Чаплыгин ранее назывался Ораниенбург, он основан Петром Первым, здесь по его чертежам в 1702 году заложили крепость.

По ее словам, для гостей фестиваля приготовят "Стрелецкую кашу", популярную среди проживавших в этой местности стрельцов, и гречневую "Купеческую кашу", любимую местными купцами. Она добавила, что организаторы праздника рассчитывают принять более 22 тыс. человек.

"В селе Слободском впервые представим площадку дегустации традиционных блюд Чаплыгинского района: пирога "чиненок", каши в тыкве, запеченной свиной головы, пирога из картофеля с начинкой из рыбы под названием "бабка". Также испечем ягодный пирог длиной 6 метров - мы его каждый год увеличиваем на один метр", - добавила собеседница.

Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" проходит в городе Чаплыгине Липецкой области с 2013 года, входит в пятерку лучших гастрономических фестивалей России наряду с "Вкусной Казанью", "Русской кашей" в Белгороде, "Праздником Огурца" в Суздале и "Сызранским помидором" в Самарской области. В прошлом году "Раненбургское застолье" посетили около 20 тыс. человек, для их бесплатного угощения было приготовлено более 1 тыс. блюд.