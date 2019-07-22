Власти КЧР поддержат семьи при рождении второго ребенка выплатами в рамках нацпроекта

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) выделят на единовременные выплаты при рождении второго ребенка 330 семьям региона 6,6 млн. рублей, которые предусмотрены в рамках нацпроекта "Демография". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" более 330 семей в ближайшее время получат единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей при рождении второго ребенка. Общая сумма в размере 6 650, 2 тыс. рублей уже направлена в районы Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 2019 года в Карачаево-Черкесии впервые стало выплачиваться разовое пособие в размере 20 тыс. рублей при рождении или усыновлении второго ребенка. Выплату получают все семьи, вне зависимости от дохода. Ежегодно из республиканского бюджета на эти цели будет выделяться 35 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.