Правительство поддерживает введение единых правил потребления табака и электронных сигарет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство поддержало введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. Правительство поддерживает законопроект с учётом замечаний", - говорится в документе.

Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, подчеркивается в официальном отзыве кабмина.