Минюст разрабатывает законопроект, который позволит выдавать паспорта заключенным в СИЗО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минюст России разрабатывает законопроект, который даст возможность получать или менять паспорта лицам, находящимся в СИЗО. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Там напомнили, что действующим законодательством предусмотрено, что при отсутствии паспорта в личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по его получению.

"В отношении подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, у администрации следственных изоляторов такой обязанности не предусмотрено, в связи с чем у подозреваемых и обвиняемых возникают трудности в реализации прав, гарантированных государством. В частности, отсутствие паспорта лишает их возможности установить инвалидность, заключить брак, участвовать в гражданско-правовых сделках", - пояснили в Минюсте.

Законопроектом планируется установить право лицам, находящимся под стражей, подавать через администрацию СИЗО заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ. Администрация СИЗО направит заявление в территориальный орган МВД. "В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых расходы, связанные с выдачей или заменой паспорта, будут возмещаться за счет средств федерального бюджета", - добавили в Минюсте.

Разрабатываемый законопроект должен внести изменения в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".