Аксенов потребовал от нелегальных перевозчиков в Крыму зарегистрироваться до 24 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Нелегальные перевозчики в сфере пассажирских перевозок в Крыму должны зарегистрироваться до 24 июля, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов требовал от Минтранса республики навести порядок в сфере пассажирских перевозок. В начале июля 2019 года уволили гендиректора госпредприятия "Крымавтотранс" Игоря Коробчука, претензии к нему состояли в том, что он не обеспечил борьбу с нелегальными перевозчиками вблизи автостанций региона.

"Работа по легализации предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками на территории Республики Крым, будет многократно усилена. На данный момент ситуация, без преувеличения, аховая. У властей республики есть четкое понимание того, что более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок находится в тени", - написал Аксенов.

Он отметил, что в связи с повальными нарушениями в сфере пассажирских перевозок "всем нелегальным перевозчикам дается время до 24 июля, чтобы зарегистрироваться". Он также добавил, что министру транспорта региона дано поручение совместно с ГИБДД выработать комплекс мер по борьбе с нелегальными перевозчиками.

Аксенов также сообщил, что с утра 25 июля начнется рейд по проверке перевозчиков, который будет продолжаться в течение 50 дней. По его результатам будет составлен список номеров нелегальных перевозчиков, благодаря чему сотрудники ГИБДД получат соответствующие ориентировки на перевозчиков, работающих без документов.