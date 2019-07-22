Власти Коми сообщили о восстановлении большинства размытых ливнями дорог в республике

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Большая часть разрушенных участков дорог восстановлены в Усть-Куломском районе Республики Коми, где после проливных дождей 11 населенных пунктов с почти 3 тыс. жителей оказались без транспортного сообщения, сообщил ТАСС руководитель администрации района Сергей Рубан.

"Большинство участков дорог у нас восстановлены, промоины отсыпаны. Остался только один участок, самый главный, Керчомъя - Зимстан, чтобы восстановить сообщение отрезанных сел с райцентром и всей республикой. Все, что за Зимстаном, уже соединено между собой - Воч, Дзель и остальные, добраться можно, до участковой больницы в Зимстане доехать можно. Есть проезд из райцентра, села Усть-Кулом до Керчомъи, пусть пока технический, в одну полосу, но легковые машины проезжают", - рассказал ТАСС руководитель муниципалитета.

По его словам, ремонт на республиканской дороге Усть-Кулом - Керчомъя - Гайны требует большего времени, необходимо доставить трубы.

По информации муниципалитета, подвоз продуктов в "отрезанные" населенные пункты налажен. Медицинскую помощь оказывают работники участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, медикаментов достаточно. "В результате подъема воды в реке Вычегда и ее притоках также нарушено транспортное сообщение ряда населенных пунктов в результате закрытия понтонных мостов в районе сел и деревень Вольдино, Кырныша, Пожег, Мыелдино, где организованы лодочные переправы. В случае дальнейшего подъема воды будет организована лодочная переправа и в районе села Усть-Нем", - сообщается на сайте районной администрации.

В понедельник в южных и центральных районах Коми вновь прошли дожди, сообщается на сайте Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. "Больших бед дождь сегодня не наделал, но, только что отсыпанные участки превращаются в кашу, проехать можно, я сам сегодня проверял. Следующие три дня нам обещают без осадков", - сказал руководитель муниципалитета.