Братья избитой в Ингушетии семилетней девочки пройдут курс лечения

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Решение об определении в семью родителей или опекунов двоих сыновей женщины, обвиняемой в избиении семилетней девочки в Ингушетии, будет принято по завершении следствия, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. Ребенка перевели 5 июля в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Обвиняемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана 4 июля, в отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована.

"Вопрос о том, куда в дальнейшем будут переданы двое детей подозреваемой, а также пострадавшая девочка, - в семью родителей или опекунов - будет решаться по итогам работы следственных органов и после полного выздоровления детей. Сыновья женщины находятся в детском реабилитационном центре республики, где пробудут до 24 июля. Вице-премьер Марет Газдиева поручила региональному Минздраву определить детей в Детскую республиканскую клиническую больницу, где они пройдут курс лечения", - говорится в сообщении.

Власти региона также рассматривают план действий по изучению родственной базы детей и юридических процедур, необходимых для выработки заключения и принятия решения о дальнейшем пребывании детей.

"Для обсуждения по дальнейшему пребыванию детей в семье родителей либо опекунов и других вопросов на текущей неделе мною запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона", - передает пресс-служба слова Газдиевой.