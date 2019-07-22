Кавказский природный заповедник начал сбор экспонатов для музея мусора

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник начал сбор экспонатов для музея мусора, который продемонстрирует неразумное отношение человека в природе, сообщила в понедельник ТАСС заместитель директора заповедника по экологическому просвещению Ирина Пегова.

"Мы начали сбор экспонатов для музея мусора. Наша задача - показать неразумное отношение к природе. Брошенный в лесу мусор речками и ручейками выносится в море, оно перемалывает его и возвращает на берег. Наша экспозиция продемонстрирует, что же выносит Черное море, чтобы люди задумались", - сказала Пегова на церемонии открытия на кордоне Гузерипль Кавказского заповедника экологического маршрута "Тропа леопарда".

Среди собранных экспонатов - одноразовые стаканчики, части обуви, всевозможные виды упаковок. Музей планируется открыть в будущем году, он займет небольшую площадь, но и этого будет достаточно экспозиция станет вполне убедительной, добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте заповедника в Гузерипле, был открыт музей туриста. Посетители экспозиции знакомятся с атрибутами советского путешественника. Среди его экспонатов - лыжи времен СССР, рюкзаки, палатки, котелки, горелки, альпенштоки, черно-белые фотографии с маршрута к Черному морю, ледорубы, вымпелы и значки, охотничьи спички, даже пустые банки из-под консервов "Завтрак туриста".

Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан, а также два выпущенных в дикую природу переднеазиатских леопарда, которые были выращены в Сочинском центре восстановления популяции леопардов.