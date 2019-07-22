Общественная палата Петербурга поддержит соцпроекты участников конкурса управленцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга окажет поддержку всем социальным проектам, реализованным участниками кадрового конкурса "Мой город - мои возможности". Об этом в понедельник журналистам сообщила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

Конкурс "Мой города - мои возможности" организован правительством Петербурга при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Старт проекту 29 мая дал врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Общественная палата Санкт-Петербурга возьмет под опеку все социальные проекты, вне зависимости от того, прошли их авторы в полуфинал или нет", - рассказала Аблец.

Конкурс для управленцев проводится в два этапа - дистанционный и очный. В рамках заочной части конкурса участники должны были запустить социальный проект, направленный на реальную поддержку петербуржцев. Всего в рамках конкурса уже реализовано около 2,5 тысячи инициатив в области здравоохранения, спорта, поддержки социально незащищенных слоев населения. Участники проводили образовательные занятия для детей с ограниченными возможностями, организовывали бесплатные уроки по академической гребле, один из участников самостоятельно высадил яблоневый сад в районе Богатырского проспекта.

"Трое наших конкурсантов объединились в борьбе с детской онкологией: проект был направлен на коммуникацию для родителей и педиатров по симптомам детского рака. [Это необходимо], чтобы родители или врачи при обнаружении симптома сразу же обращались к онкологам. Ребята запустили профильный сайт, организовали горячую линию, на которую можно обращаться. Также в центре в Песочном они провели занятия с детьми, которые, к сожалению, уже оказались в этом медицинском учреждении", - отметила Аблец.

10 лучших социальных проектов будут отдельно отмечены экспертами конкурса, а также членами наблюдательного совета на этапе полуфинала проекта. Уже известно, что часть инициатив, связанных со здравоохранением, получат поддержку общественной организации "Врачи Петербурга". По словам исполнительного директора организации и председателя наблюдательного совета конкурса Дмитрия Ченцова, они окажут помощь с поиском финансирования и во взаимодействии со СМИ.

О конкурсе

Конкурс проходит в двух категориях. Первая - для молодых людей до 35 лет: условия участия для них - наличие не менее двух лет управленческого опыта, а также готовность занимать должности в госструктурах. Вторая - для людей от 20 до 55 лет, которые не хотят участвовать в конкурсе на замещение должностей, но могут использовать конкурс как возможность для саморазвития. Финал конкурса пройдет в конце августа.