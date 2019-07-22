Власти Вологодской области компенсируют малоимущим расходы на приобретение телеприставки

ТАСС, 22 июля. Правительство Вологодской области в понедельник приняло решение компенсировать льготным категориям граждан, среди которых малоимущие, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового ТВ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Компенсация будет предоставлена в размере: до 1000 рублей - для граждан, проживающих в зоне охвата цифрового телевещания (компенсация за покупку цифровой приставки), до 4500 рублей - для граждан, проживающих вне зоны охвата цифрового телевещания (компенсация за покупку комплекта спутникового телевидения). Обратиться за компенсацией можно будет в Центр социальных выплат по месту жительства после 1 октября 2019 года с товарным чеком на приобретение оборудования", - говорится в сообщении.

Вологодская область вошла в четвертую, заключительную группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание. Ему на смену уже пришло цифровое, для просмотра которого необходимо иметь специальную приставку, за исключением современных телевизоров, которые способны принимать цифровой сигнал без дополнительного оборудования. В настоящее время цифровым сигналом охвачено более 98% жителей области, они могут смотреть 20 телеканалов и слушать три радиостанции, сообщила пресс-служба.

Как отметил на оперативном совещании в понедельник глава региона Олег Кувшинников, Вологодская область одной из первых в стране построила 36 современных станций для приема и передачи цифрового сигнала, запустила программы первого, а затем и второго мультиплекса. Правительство области сделало все, чтобы переход на цифровое вещание был планомерным и эффективным, сказал губернатор.

Во всех муниципалитетах созданы штабы волонтеров для помощи населению при переходе на цифровое вещание - почти 500 человек обходят дома и помогают настраивать оборудование. В области работает также горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевещание, специалисты консультируют о мерах адресной поддержки, предоставляют информацию о торговых точках, где реализуется ТВ-оборудование, а также принимают заявки на помощь волонтеров.