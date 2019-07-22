Минздрав не считает электронные сигареты безопасной альтернативой обычному курению

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Электронные сигареты не имеют научно доказанных преимуществ перед традиционным курением табакосодержащих изделий. Более того, в электронных сигаретах также содержится никотин, что может вызывать никотиновую зависимость, сообщил в понедельник замминистра здравоохранения Олег Салагай порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало на законопроект сенаторов об ограничении использования вейпов и кальянов, а также запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

"Сегодня есть ряд апологетов, которые считают, что электронные сигареты могли бы быть применены в рамках так называемой идеологии снижения вреда - человек, переходя на электронные сигареты, потребляет меньше вредных продуктов, в частности, продуктов догорания. Но при этом нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин и также вызывают зависимость <...> В настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака. Такого заключения ученые пока не дают", - рассказал он.

По словам Салагая, со стороны научного сообщества также существуют серьезные опасения из-за того, что электронные сигареты могут вовлекать людей в никотиновую зависимость. Кроме того, помимо никотина в них содержится целый ряд других опасных для здоровья человека продуктов. Замминистра также отметил важность регулирования подобных средств доставки никотина в России.

"Каждый человек, который хоть раз за последнее время оказывался на улицах Москвы или любого другого города, наверняка заметил, что электронные сигареты приобретают все большее распространение. Если говорить о нашей стране, для курильщиков старше 15 лет в 2016 году распространенность потребления электронных сигарет составляла примерно 3,5%. По данным Национального исследовательского центра профилактической медицины, в 2017 году, то есть через год, она составляла уже 9%. Рост почти в три раза", - пояснил он, добавив, что распространенность одной из наиболее популярных марок электронных сигарет в США за 2017-18 годы увеличилась почти в два раза, а если считать с 2011 года, то почти в 14 раз.

Антитабачные ограничения в РФ

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.

Как отметил Салагай, законопроект предполагает корректировку федерального закона "Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", в частности, внесение в него термина "электронные курительные изделия", тем самым распространяя нормы закона на электронные сигареты. Документом также предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым курильщики электронных сигарет будут привлекаться к ответственности за курение в местах, где это запрещено.

"Напомню, что в соответствии с этой статьей ответственность, которая предусмотрена для гражданина, составляет от 500 до 1500 рублей, за исключением курения на детских площадках, где установлена повышенная ответственность и штраф за нарушение статьи достигает 3000 рублей", - добавил он.

Замминистра также отметил поддержку законопроекта правительством.

"Сам отзыв содержит ряд предложений по совершенствованию законопроектов. Они не носят радикального характера, а предполагают корректировку терминологии, некоторые юридические поправки, но в целом правительством законопроект поддерживается, и это позволит вести по нему работу в Государственной Думе, то есть работать с ним дальше в соответствии с установленной процедурой", - заключил он.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых - некурящие, подергавшиеся воздействию табачного дыма.