Минздрав направил своих специалистов в Хабаровский край, где произошел пожар в лагере

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Местные врачи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Минздрав направил своих специалистов на место происшествия, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой на место пожара в детском лагере в поселок Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь специалистами Хабаровского края", - говорится в сообщении.
Специалистами Ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета проводится дистанционная консультация, добавили в Минздраве.