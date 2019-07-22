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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Минздрав направил своих специалистов в Хабаровский край, где произошел пожар в лагере

На место происшествия вылетели детские комбустиологи и реаниматологи

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Местные врачи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Минздрав направил своих специалистов на место происшествия, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

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"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой на место пожара в детском лагере в поселок Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь специалистами Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Специалистами Ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета проводится дистанционная консультация, добавили в Минздраве.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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