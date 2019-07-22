Минздрав направил своих специалистов в Хабаровский край, где произошел пожар в лагере

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Местные врачи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Минздрав направил своих специалистов на место происшествия, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.