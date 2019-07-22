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Медведев поздравил Наталию Солженицыну с 80-летием

Глава кабмина поблагодарил ее за активную общественную работу и сохранение творческого наследия супруга

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну, поблагодарил ее за активную общественную работу и отметил деятельность благотворительного фонда Александра Солженицына, который она возглавляет, сообщила пресс-служба правительства.

"Вернувшись из поездки в Курск, глава кабмина позвонил Наталии Дмитриевне, которая 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей, и тепло поздравил ее с днем рождения", - рассказали в пресс-службе.

По словам премьера, юбиляр прилагает все усилия для сохранения и популяризации творческого наследия Александра Исаевича Солженицына, его идей. "Под ее руководством Фонд Александра Солженицына активно участвует в реализации образовательных, просветительских, благотворительных инициатив", - отметил премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСолженицын, Александр Исаевич
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