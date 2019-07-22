База отдыха в Хабаровском крае, где погиб ребенок, принадлежит частному предпринимателю

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. База отдыха "Холдоми", в детском палаточном лагере которой произошел пожар и погиб ребенок, зарегистрирована на частного предпринимателя. Об этом говорят данные из открытых источников.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

База отдыха принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП) Бурлакову Виталию Геннадьевичу, говорится на ее сайте. ИП был зарегистрирован 24 ноября 2005 года. Основной сферой деятельности предпринимателя является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. А дополнительными - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Также с ИП было заключено несколько госконтрактов, в частности, по предоставлению жилья участникам различных соревнований, оказанию услуг по проживанию безработных и другие.

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 мск понедельника произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. Остальные дети размещены в домиках базы отдыха.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 кв. метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.