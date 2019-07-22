Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении так называемой дачной амнистии. Одна из рекомендованных к принятию поправок сокращает предлагаемый срок ее продления на год - до 1 марта 2021 года вместо предусмотренного редакцией первого чтения 1 марта 2022 года.

Документ был разработан главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи. При этом, отмечает автор инициативы, остается немало людей, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не успели воспользоваться этими преференциями: по его подсчетам, речь идет о нескольких миллионах неоформленных объектов. "Было бы правильно защитить права [граждан] не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в амнистию других объектов", - отметил депутат.

"До указанной даты [1 марта 2021 года] оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно", - приводит слова Крашенинникова пресс-служба комитета.

Кроме того, предлагается сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Также законопроект продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности (эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года).

Инициатива призвана решить и застарелые проблемы, касающиеся оформления земельных участков под многоквартирными домами. "Устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов. Это касается домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса, т. е. до 1 марта 2005 года. Причем независимо от обращения собственников помещений в многоквартирных домах" - отметил глава комитета.

Кроме того, органы власти будут обязаны информировать граждан о последних изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках и их оформления в собственность.

Компромиссный вариант

Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года. Депутат отмечал, что это дискуссионный вопрос, однако "вряд ли можно ограничиваться 2020 годом, вряд ли за это время можно что-то успеть".

В итоге ко второму чтению профильный комитет одобрил редакцию законопроекта Крашенинникова со сроком продления дачной амнистии до 1 марта 2021 года (изначально предлагалось 1 марта 2022 года). "Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость", - сказал депутат.