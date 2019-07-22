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Каракас и 15 штатов Венесуэлы остались без света

Три из пяти линий метрополитена в столице страны приостановили свою работу

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах страны. Об этом сообщает газета El Nacional.

По ее данным, также три из пяти линий метрополитена Каракаса приостановили свою работу.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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