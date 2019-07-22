"Известия": банковские ассоциации хотят запретить сотрудникам пользоваться смартфонами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ) и Ассоциация банков России (АБР) предлагают запретить банковским служащим пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерами. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президентов отраслевых объединений.

По словам представителей ассоциаций, такой запрет нужен для борьбы с утечками персональных данных. Вице-президент АБР Алексей Войлуков заявил "Известиям", что его ассоциация намерена попросить Центробанк закрепить в банковских стандартах возможность ограничений на использование телефонов на рабочем месте. "Технически организовать такой надзор не составит труда: это возможно, например, через встроенную в монитор камеру. Уверен, что на рынке есть компании, которые предлагают такие решения", - цитирует Войлукова издание.

АРБ планирует в сентябре представить рекомендации, которые предусматривают ограничения вплоть до полного запрета смартфонов на работе, рассказал газете вице-президент организации Олег Скворцов. "Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений", - отметил он. По его словам, запрет должен касаться специалистов, работающих с большими объемами данных клиентов.

В пресс-службах банков ВТБ, "ФК Открытие", "Ак Барс" и Райффайзенбанк высказались против полного запрета смартфонов. "Ограничение на использование телефонов скорее приведет к негативу со стороны сотрудников, чем поможет в борьбе с утечками. Если говорить о технических мерах контроля личных мобильных [телефонов] сотрудников, то возникает вопрос экономической целесообразности", - цитируют "Известия" начальника отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Дениса Камзеева.

В конце июня РБК сообщал, что ряд крупных банков, в том числе "ФК Открытие" и ВТБ, запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров.