Власти объяснили отключение света в Венесуэле "электромагнитной атакой"

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Причиной массового отключения электроэнергии в ряде районов столицы и штатов Венесуэлы вечером в понедельник стала атака "электромагнитного характера". Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

"Первые результаты расследования произошедшего показали наличие атаки электромагнитного характера, направленной на повреждение систем генерации", - заявил глава ведомства. По его словам, в настоящий момент идут работы по восстановлению электроснабжения.

Оппозиция Венесуэлы утверждает, что массовое отключение стало результатом перегрузок сети из-за ее некорректного обслуживания. Лидер протестующих Хуан Гуайдо призвал граждан страны выйти во вторник на улицы. "Провал очевиден: они [власти] разрушили энергетическую систему и не имеют решений для урегулирования ситуации. Завтра мы должны собраться на улицах, венесуэльцы не намерены привыкать к этой катастрофе", - написал он в Twitter.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и 15 штатах Венесуэлы. Три из пяти линий столичного метрополитена приостановили свою работу.