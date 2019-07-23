Власти Венесуэлы проводят переподключение системы подачи электроэнергии после сбоя

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Венесуэльские власти начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения во всех регионах страны. Об этом в понедельник сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито.

"Мы находимся в процессе переподключения [системы] для восстановления службы, которая повлияла на систему генерации [тока]", - написал министр в своем Twitter.

Он также добавил, что "рабочие стремятся восстановить систему".

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Три из пяти линий столичного метрополитена приостановили свою работу.