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В Магаданской области выпал снег

Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки температура воздуха нормализуется, дневная - достигнет 22 градусов тепла

ТАСС, 23 июля. Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, сообщили ТАСС в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Мокрый снег выпал в Сусуманском, Ягоднинском и Омсукчанском районах Магаданской области", - сказал собеседник агентства. Причиной осадков в виде снега стало смещение холодного фронта с арктического побережья, в результате чего в ночь на вторник было зафиксировано сильное понижение температуры.

По информации синоптиков, в течение ближайших суток температура воздуха нормализуется, дневная - достигнет 22 градусов тепла.

Сейчас в Магаданской области солнечная безветренная погода. Температура воздуха в Магадане плюс 14 градусов.

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