Опрос: большинство детей в России осталось на летний отдых дома

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 65% детей в России проводят летние каникулы дома, 16% посещают детский сад или школьный лагерь, 12% находятся в языковом или загородном лагерях, 24% - на даче. Таковы результаты опроса портала Дети.Mail , которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Опрос показал, что 65% детей проводят часть лета дома, 16% посещают детский сад или школьный лагерь, 12% находятся в языковом или загородном лагерях. На даче или в деревне у бабушки и дедушки живут 24% детей", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что при этом средний бюджет на летний отпуск ребенка составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб. "На вопрос, сколько вы потратите на летний отдых своих детей, 22% родителей назвали сумму до 5 тыс. рублей, 25% запланировали бюджет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей", - рассказали эксперты. Больше четверти опрошенных выделяют на детский отдых от 15 тыс. до 45 тыс. руб., 16% - более 60 тыс. руб.

При этом больше трети опрошенных родителей (34%) посвятят совместному отдыху с детьми не более 2-3 недель за лето. Каждая пятая семья (20%) проведет вместе около месяца, до двух месяцев смогут выкроить 14% родителей. Почти треть (31%) родителей проведут все лето со своими детьми.

Опрос проводился среди 20 тыс. пользователей проекта Дети Mail.ru c 4 по 11 июля 2019 года. В опросе приняли участие мужчины и женщины от 26 до 54 лет из России, Казахстана и Белоруссии.